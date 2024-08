Neymar está perto de voltar aos gramados - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 30/08/2024 10:50

Rio - Com Neymar próximo de retornar aos gramados, o Al-Hilal corre contra o tempo para conseguir inscrever o camisa 10 no Campeonato Saudita. O prazo se encerra em três dias. A equipe comandada por Jorge Jesus tem nove estrangeiros em seu elenco, um a mais que o permitido. Uma das possibilidades para resolver a situação é negociar o lateral-esquerdo Renan Lodi, de 26 anos.

Contratado em janeiro, o ex-jogador do Athletico-PR ocupou a vaga de Neymar entre os inscritos do Al-Hilal, mas seria um dos candidatos a abrir espaço para o retorno do atacante. Segundo a imprensa saudita, o lateral-esquerdo teve ofertas do futebol turco.



Nas redes sociais, alguns torcedores do Al-Hilal fizeram campanha para Lodi seja negociado. No perfil do Instagram do técnico do Jorge Jesus, os torcedores comentam e exigem, em português e inglês, que o treinador autorize a saída de Renan Lodi.

Com passagens pelo Atlético de Madrid, Nottigham Forrest e Olympique de Marselha, Renan Lodi chegou ao Al-Hilal na temporada passada. No total, ele entrou em campo em 18 jogos e deu uma assistência pela equipe saudita.