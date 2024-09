Presidente do Barcelona, Joan Laporta - AFP

Publicado 03/09/2024 17:18

Espanha - O empréstimo de Vitor Roque ao Betis foi um dos temas da entrevista coletiva desta terça-feira, 3, do presidente do Barcelona, Joan Laporta. Nesse sentido, o mandatário fez elogios ao brasileiro e acredita que ele poderá mostrar sua qualidade em seu novo time.

"Este verão recebemos propostas de quatro clubes, além do Betis. Alguns queriam comprá-lo. Achamos que ele é um bom jogador e vai mostrar isso no Betis. Estamos felizes em vê-lo jogar e com a esperança de demonstrar sua qualidade", disse Laporta.

Vitor Roque é reforço do Betis para a sequência da temporada Divulgação

O Betis oficializou a contratação de Vitor Roque no dia 26 de agosto. Apenas oito meses após ser contratado pelo Barcelona, o brasileiro estava sem espaço no Barcelona e foi cedido ao clube de Sevilha por uma temporada.

O contrato de empréstimo com o Betis tem opção de renovação por mais um ano, além da opção de compra fixado em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) fixos por 80% dos direitos econômicos do jogador. Vitor Roque tem vínculo com o Barcelona até junho de 2031.

No dia do anúncio, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, também fez elogios a Vitor Roque e mostrou expectativa por um crescimento do atleta.

"Vi muitas coisas boas nele. É um grande garoto. Os dedos estão cruzados e esperamos que melhore, que tenha um bom desempenho", declarou Hansi Flick.

"Não podemos dizer que eu não conto com ele. Seria totalmente errado. O que posso falar é do que falei com ele. Veio em uma situação que não foi fácil. Veio do Brasil... É uma boa opção para ele, poderá jogar, poderá melhorar", completou.