Raphinha em partida pelo Barcelona - AFP

Publicado 03/09/2024 14:50

Rio - O atacante do Barcelona, Raphinha, de 27 anos, fez uma reflexão e um desabafo sobre a profissão de jogador de futebol. O brasileiro relembrou o período complicado que viveu no começo da passagem pelo clube espanhol e reforçou a importância de um acompanhamento psicológico no esporte.

“Se você trabalha duro e quer ter uma carreira no futebol, você não pode desistir. Tive muitos motivos para desistir, deixar o futebol e continuar com minha vida. É uma profissão que te destrói. Houve momentos em que cheguei em casa e não sabia se levantaria na manhã seguinte para treinar novamente. Eu chorei", afirmou em entrevista à "RAC1".

Raphinha chegou ao Barcelona em 2022 após se destacar no Leeds United. Após receber muitas críticas pelo início irregular no clube espanhol, o brasileiro chegou a pensar e mudar de ares. Porém, ele hoje afirma que ter ficado na Espanha foi a melhor escolha.

"Foram dias complicados para mim e para a minha família. Melhorei depois da Copa do Mundo e terminei a temporada bem, mas a adaptação foi uma luta. Pensei em sair algumas vezes, mas esses pensamentos passaram rápido. Este é o Barça. O clube é enorme. É normal que seja difícil", disse.