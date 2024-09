Vini jr - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Vini jrRAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 03/09/2024 11:43

Rio - A seleção brasileira está completa para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. O quarteto do Real Madrid, da Espanha, desembarcou em Curitiba nesta terça-feira (3), e completaram o grupo. O Brasil enfrenta o Equador, sexta (6), no Couto Pereira.

Éder Militão, Vini Jr, Rodrygo e Endrick foram os últimos convocados que desembarcaram em Curitiba. Além deles, também chegaram nesta terça o goleiro Alisson, o lateral Danilo, os zagueiros Beraldo e Marquinhos e o meio-campista Bruno Guimarães.

O técnico Dorival Junior terá três treinos com o elenco completo à disposição. Os jogadores treinaram pela primeira vez em Curitiba nesta última segunda-feira (2) . O treinador comandará a seleção brasileira nas Eliminatórias pela primeira vez.

O Brasil enfrenta o Equador, na sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias. Em seis jogos sob o comando do técnico Fernando Diniz, a seleção brasileira conquistou duas vitórias, um empate e três derrotas.