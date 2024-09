O circuito de Interlagos recebe as corridas de Fórmula 1 no Brasil desde 1990 - Divulgação/Governo de São Paulo

Publicado 03/09/2024 19:01

São Paulo (SP) - Após receber críticas do piloto Fernando Alonso, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, está passando por obras de recapeamento completo. O asfalto, que teve apenas alguns pontos trocados nos últimos anos, apresentava sinais de desgaste, e a reforma já estava sendo planejada pelos administradores. Segundo o "ge", a entrega é estimada entre 60 e 90 dias.

Após a aplicação do asfalto, que deve durar 60 dias, ainda existe a fase de descontaminação para atingir a aderência ideal, restabelecer a condição da drenagem superficial e, por fim, aplicar a pintura antiderrapante no padrão exigido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O autódromo ficará fechado até o fim de semana da etapa da Fórmula 1, entre os dias 1º e 3 de novembro.

A reforma do asfalto está sendo comandada mais uma vez por Luis Ernesto Morales, engenheiro-chefe do GP de São Paulo de Fórmula 1 e presidente da Comissão Nacional de Circuitos da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Após a prova da maior categoria de automobilismo do mundo, Interlagos receberá as corridas da Stock Car e Porsche Cup Brasil, além dos campeonatos regionais.