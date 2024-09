Damián Suárez entrou em campo 33 vezes e deu três assistências pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Damián Suárez entrou em campo 33 vezes e deu três assistências pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/09/2024 17:32 | Atualizado 03/09/2024 17:42

Rio - Futuro reforço do Peñarol, do Uruguai , o lateral-direito Damián Suárez se despediu do Botafogo nas redes sociais nesta terça-feira (3). Apesar das polêmicas, o defensor ressaltou a honra de vestir a camisa alvinegra e agradeceu pelo carinho dos torcedores.

"Hoje me despeço deste clube que foi minha casa nos últimos meses. Foi uma honra vestir essa camisa e dar tudo por essas cores. Agradeço aos meus companheiros, à comissão técnica e a todos os funcionários pelo apoio e companheirismo", escreveu o uruguaio.

"A torcida foi incrível, me motivando a cada jogo e me dando forças nos momentos difíceis. Vocês sempre terão um lugar especial no meu coração. Obrigado por tudo e até breve. Sucesso no que está por vir!", finalizou.

Pelo clube carioca, o experiente lateral-direito entrou em campo 33 vezes e deu três assistências.

