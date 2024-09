Alex Telles é aguardado no Rio neste domingo - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 03/09/2024 14:20

Rio - Último reforço do Botafogo para a janela de transferências, o lateral-esquerdo Alex Telles, de 31 anos, é aguardado no Rio de Janeiro no próximo domingo. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na última Copa do Mundo, estava no Al-Nassr, da Arábia Saudita. As informações são do jornalista Arthur Quezada, do "TNT Sports".

A participação de John Textor foi decisiva no convencimento de Alex Telles para que ele retornasse ao Brasil. Com passagens por Juventude e Grêmio, o lateral-esquerdo atua fora do Brasil desde 2014. Ele passou por Galatasaray, da Turquia, por Inter de Milão, Manchester United, Porto e Sevilla, antes de atuar no futebol saudita.

A contratação de Alex Telles foi uma surpresa do Botafogo nos últimos momentos da janela de transferência. Um reforço para a posição não era cotado, mas a situação foi vista como uma excelente oportunidade de mercado. Além disso, Cuiabano deverá desfalcar o Alvinegro por algum tempo, após se lesionar no último fim de semana.

Com o lateral, o Botafogo encerra sua janela de transferência com oito reforços. O Alvinegro já anunciou o zagueiro Adryelson, o lateral-direito Vitinho, o volante Allan, os meias Thiago Almada e Mohamed El Arouch, além dos atacantes Igor Jesus e Matheus Martins.