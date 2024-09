Lucas Mezenga fez 13 jogos e marcou um gol pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/09/2024 14:57

Rio - Lucas Mezenga deixou o Botafogo e acertou com o Al-Orooba, dos Emirados Árabes. O zagueiro estava desde 2021 no Glorioso, quando foi contratado junto ao Nova Iguaçu.

O jogador tinha contrato com o clube alvinegro até dezembro deste ano e havia retornado recentemente de empréstimo do Tondela, de Portugal. No país europeu, realizou 14 jogos, sendo nove como titular, e fez um gol.

Pelo Botafogo, Mezenga inicialmente fez parte do time sub-20, mas logo foi promovido para a equipe profissional, onde fez 13 jogos e marcou um gol.