Yeltsin Jacques conquistou a medalha de ouro e bateu o recorde mundial paralímpico - AFP

Yeltsin Jacques conquistou a medalha de ouro e bateu o recorde mundial paralímpicoAFP

Publicado 03/09/2024 17:48

Paris (FRA) - Yeltsin Jacques fez história nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O atleta brasileiro, de 32 anos, conquistou a medalha de ouro e bateu o recorde mundial dos 1.500m T11. O Brasil ainda fez uma dobradinha com Júlio Cesar Agripino, que ficou em terceiro lugar.

Medalhista de ouro em Tóquio 2021 com a marca de 3m57s60, Yeltsin terminou a prova em Paris com o tempo de 3m55s82. Ele correu com o guia Guilherme Santos. O etíope Yitayal Silesh Yigzaw ficou com a prata (4m03s21), e Julio Cesar completou o pódio com o guia Micael dos Santos (4m04s03).

O Brasil ainda conquistou mais três medalhas no atletismo nesta terça-feira (3). Jerusa Geber e Lorena Spoladore garantiram uma dobradinha do Brasil nos 100m T11, para atletas com deficiência visual. Jerusa conquistou o ouro com o tempo de 11s83, enquanto Lorena fechou a prova em 12s14 para levar o bronze.

Raissa Machado também conquistou medalha e ficou com a prata no lançamento de dardo F56 (classe destinada à atletas que competem sentados) ao lançar em uma distância de 23m51. Foi a segunda medalha de Raissa nos Jogos Paralímpicos. Em Tóquio, ela também foi prata na mesma prova.

Medalhas na natação e tênis de mesa

No sexto dia de competições da natação nos Jogos Paralímpicos, o Brasil faturou mais duas medalhas. Mariana Gesteira conquistou a medalha de bronze nos 100m costas da classe S9, enquanto Mayara Petzold foi terceira colocada nos 50m borboleta da classe S6.

Já no tênis de mesa, Bruna Alexandre conquistou sua sexta medalha paralímpica na carreira. Primeira atleta brasileira a disputar Olimpíadas e Paralimpíadas na mesma edição, a mesatenista ficou com o bronze após perder na semifinal para a australiana Qian Yang.