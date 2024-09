A seleção brasileira treina no CT do Caju - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 03/09/2024 18:22 | Atualizado 03/09/2024 18:24

Curitiba - Nesta terça-feira, 3, a Polícia Militar do Paraná identificou três homens responsáveis por operar o drone que sobrevoou e filmou o treino da seleção brasileira no CT do Caju. O trio é composto por um brasileiro, um venezuelano e um equatoriano, que chegou a dizer que era colombiano. A PM suspeita de espionagem.

"A gente trabalha com essa hipótese (de espionagem), visto que na primeira abordagem ele foi bem relutante e não passou informação, passando até dados falsos sobre sua identificação. Mas ainda não temos a total fundamentação para fazer esse encaminhamento", ao site "ge".

"O brasileiro estava pilotando o drone, ele passou baixo, perto dos jogadores e outras pessoas. Quando ele viu que seria abordado, fez uma manobra e jogou o drone nas árvores. Ele foi localizado, identificado e, na sequência, o equatoriano também foi identificado. Eles serão encaminhados para a companhia da Polícia, vamos recolher todos os materiais relacionados, como o computador que era utilizado para armazenar as imagens, o drone e o celular dos envolvidos", completou.

O objetivo foi visto logo no início do treino desta terça-feira, 3. Assim, os seguranças da CBF, guardas municias e policias militares se mobilizaram para capturar tanto o drone quanto os operados.

Agenda da Seleção

O Brasil enfrentará enfrenta o Equador na sexta-feira (6), no Estádio Couto Pereira. Posteriormente, no dia 10, encara o Paraguai, em Assunção. A Seleção soma sete pontos e ocupa a sexta colocação das Eliminatórias.