Pedro em atividade com a seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Pedro em atividade com a seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/09/2024 13:20

Rio - Artilheiro do Brasil na atual temporada, o atacante Pedro, de 27 anos, retornou para a seleção brasileira, após ficar ausente por quase dois anos. Presente na última Copa do Mundo, o jogador do Flamengo afirmou que passou por um processo de aprendizado no seu período da afastamento da Seleção.

"A Copa do Mundo serviu de muito aprendizado, não só para mim mas para todos que estiveram na primeira Copa. Não tem como não aprender. Passei por um processo da Copa até aqui e sei respeitar os processos e esperar o meu tempo. Fui para a Copa também por isso. Passei por momentos difíceis até ser convocado. Sei da concorrência da Seleção e nosso papel é dar o melhor no clube, no dia a dia, e é isso que vai nos levar até a convocação. Graças a Deus estou de volta e espero poder contribuir com os companheiros para voltar a vencer e ao caminho das vitórias. Estou feliz por estar aqui, me sinto honrado por vestir essa camisa e a cada dia dou o melhor para realizar esse sonho dentro de campo", afirmou em entrevista coletiva.

Na seleção brasileira, Pedro irá reencontrar Dorival Júnior, que foi seu treinador no Flamengo em 2022. Naquela temporada, o atacante foi um dos principais destaques dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.

"Foi muito bom esse reencontro não só com ele, mas com toda a comissão. Espero que seja mais um ciclo vitorioso. Ainda não tivemos esse papo sobre time, chegamos ontem e foi um dia muito corrido. Estou feliz por estar aqui, espero que possamos fazer um grande trabalho e levar a Seleção a conquistar grandes coisas. O professor Dorival é um treinador excelente, muito experiente, consegue se ambientar muito rápido e acredito que todos os jogadores se sentem muito confortáveis. Ele consegue deixar clara a ideia de jogo, o que é importante para o pouco tempo de trabalho. Tenho certeza que vamos reencontrar o caminho das vitórias e os objetivos que temos pela frente", disse.



Atualmente, a seleção brasileira está na sexta colocação, com apenas duas vitórias, um empate e três derrotas nas Eliminatórias. Com essa situação, uma vitória sobre o Equador, na próxima terça-feira, em Curitiba, e contra o Paraguai, em Assunção, no próximo dia 10, são consideradas urgentes.

"Sabemos da responsabilidade de vestir a camisa da Seleção e que passamos por um processo delicado de resultados não tão bons. O que vai fazer a diferença é o trabalho, a convivência aqui. O tempo é curto e nosso foco é retomar o caminho das vitórias, voltar a subir na tabela das eliminatórias e tenho certeza de que vamos encontrar esse caminho com trabalho e dedicação", concluiu.