Cristiano Ronaldo em treino de PortugalPatricia de Melo Moreira/AFP

Publicado 03/09/2024 11:20

Rio - Convocado para defender a seleção portuguesa nos próximos compromissos pela Liga das Nações, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, não descartou a possibilidade de disputar mais uma Copa do Mundo pelo seu país.

"Vamos começar uma nova prova na Liga das Nações e viver isso é muito positivo. Estou muito feliz por estar novamente na equipe. Para 2026 ainda há muita história para acontecer. Não sei o que vai se passar", afirmou em entrevista coletiva.

O craque foi selecionado para as partidas contra Croácia e Escócia, pela Liga das Nações, dias 5 e 8 de setembro, respectivamente. Recentemente, Cristiano Ronaldo afirmou que não tem data certa para se aposentar.

"Não sei se vou me aposentar logo, se vai ser em dois ou três anos, mas provavelmente será aqui no Al-Nassr", afirmou em entrevista ao canal português "Now".