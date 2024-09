Deivid Washington não vai defender o Flamengo neste ano - Divulgação / Chelsea

Publicado 03/09/2024 08:51

Rio - O Flamengo ficou perto de acertar aquela que seria sua última contratação na janela de transferências de 2024. O atacante Deivid Washington, de 19 anos, estava com a negociação bem encaminhada, porém, o Chelsea acabou mudando de posicionamento e o jovem não irá reforçar o Rubro-Negro. As informações são do portal "UOL".

O clube carioca estava tentando a contratação do atacante por empréstimo, mas o Chelsea preferiu mantê-lo atuando no futebol europeu. Os Blues negociam atualmente com o Rio Ave, de Portugal, para que o brasileiro ganhe mais experiência atuando no Velho Continente.



A postura do clube inglês surpreendeu o jovem, que gostaria de voltar ao Brasil. O Flamengo tentava a contratação de Deivid Washington para ter mais uma opção para o ataque. Cebolinha não joga mais este ano, e Michael recém-contratado só deverá voltar no fim do mês que vem.

Revelado pelo Santos, o jovem atacante se transferiu para o Chelsea no ano passado em operação de 15 milhões de euros (algo em torno de R$ 79,1 milhões na cotação da época). Pelo Blues, Deivid Washington entrou em campo em apenas três partidas e não fez gols.