Deelannis Montiel é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 09:23

Rio - A modelo Deelannis Montiel, torcedora do Cerro Porteño, do Paraguai, deu uma entrevista para o jornal local "Extra" criticando outras beldades que torcer pelo clube de Assunção e que tentam se colocar como musas do Cerro. Segundo Deelannis, o posto é único e foi conquistado por ela.

"A verdade é que incomoda porque fiz o meu caminho há anos, as pessoas me conhecem e me respeitam. Já viajei por muitos países, compartilhei com pessoas que também estão me apoiando e me incomoda que outra pessoa chegue e queira se colocar assim. Para mim é falta de respeito", afirmou.

Em suas redes sociais, Deelannis Montiel tem quase 60 mil seguidores. As suas publicações oscilam entre fotos sensuais e imagens vestindo a camisa do Cerro Porteño.