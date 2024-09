Willian é reforço do Olympiacos, da Grécia - Divulgação/Olympiacos

Willian é reforço do Olympiacos, da GréciaDivulgação/Olympiacos

Publicado 02/09/2024 22:15

Rio - O Olympiacos (GRE) anunciou, nesta segunda-feira (2), a contratação do meio-campista Willian. O jogador, de 36 anos, estava livre no mercado após deixar o Fulham (ING) ao fim da temporada 2023/24, no meio deste ano.

Cria do Corinthians, Willian ainda defendeu os seguintes clubes: Shakhtar Donetsk, da Ucrânia; Anzhi, da Rússia; Chelsea, da Inglaterra; e Arsenal, da Inglaterra. Entre 2021 e 2022, teve nova passagem pelo Timão, mas deixou o clube paulista após alegar ter sido ameaçado por torcedores

Ele também soma passagens pela seleção brasileira. Willian disputou os Mundiais de 2014 e 2018 e fez parte do grupo campeão da Copa América 2019.

Willian se tornou o segundo brasileiro do Olympiacos, atual campeão da Liga Conferência. O outro é o lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo.