Vinícius Rodrigues é bronze nos 100m T63 - Alexandre Schneider/CPB

Publicado 02/09/2024 16:46

Vinícius Rodrigues conquistou mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Nesta segunda-feira (2), o atleta, que participou do "Big Brother Brasil 24" no início do ano, foi bronze nos 100m na classe T63, para atletas amputados de membros inferiores com próteses.

O brasileiro fez o percurso em 12s10, desbancando o alemão Leon Schaefer, atual campeão mundial, que ficou em quarto lugar. O americano Ezra Frech levou o ouro com 12s06. A prata ficou com o dinamarquês Daniel Wagner, que fez 12s08.

Esta é a segunda medalha do velocista em Paralimpíadas, já que o atleta foi prata em Tóquio 2020. Aos 19 anos, Vinícius precisou amputar a perna esquerda, acima do joelho, depois de sofrer um acidente de moto em Maringá, no Paraná. Quando estava internado, ele recebeu a visita da atleta Terezinha Guilhermina, que o incentivou a iniciar no esporte.