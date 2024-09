Lucas Moura comemora gol marcado em jogo do São Paulo - Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Publicado 02/09/2024 16:03

Paraná - Lucas Moura revelou como soube da convocação para defender o Brasil na data Fifa e admitiu pensar que se tratava de uma pegadinha. O meia-atacante do São Paulo contou a história nesta segunda-feira, 2, ao chegar em Curitiba para se apresentar à Seleção.

"Eu estava embarcando para o Rio de Janeiro, para o jogo contra o Fluminense. Estava no avião, não imaginava. O comandante pegou o interfone e avisou. Foi uma surpresa, achei até que era pegadinha. Olhei no celular e não tinha mensagem alguma. Aí depois saiu a notícia, e muita gente me mandou mensagem, foi inusitado, mas muito bom", contou.



Num primeiro momento, Lucas não estava na lista de convocados. Entretanto, Savinho, do Manchester City (ING), se machucou e acabou cortado. Assim, Dorival Júnior optou por chamar o meia-atacante do São Paulo

"Desejar melhoras e boca recuperação ao Savinho. Esperava, batalhei para essa oportunidade. Claro que a gente fica triste pela lesão do companheiro, mas faz parte do futebol", disse.

Na temporada 2024, Lucas Moura disputou 33 partidas pelo São Paulo, marcou nove gols e deu sete assistências. Ele é o principal nome da equipe do técnico Luis Zubeldía. O meia-atacante não era convocado desde 2018, quando Tite, atualmente no Flamengo, estava à frente da Seleção.

"Muito feliz. Emoção da primeira convocação, em 2011. Muito feliz, é um sonho realizado, uma meta alcançada, animado, ansioso para este momento que tanto esperei, que tanto batalhei. Agora é aproveitar a oportunidade", comemorou.

Nesta data Fifa, o Brasil enfrentará enfrenta o Equador na sexta-feira (6), no Estádio Couto Pereira. Posteriormente, no dia 10, encara o Paraguai, em Assunção. A Seleção soma sete pontos e ocupa a sexta colocação das Eliminatórias.



"Chego para contribuir com minha experiência, hoje sou um dos mais velhos, o tempo voa. Contribuir com meu comprometimento, com minha vontade, com a experiência... Chego para somar, ajudar. A Seleção tem muita qualidade, capacidade para melhorar dessa situação. Vamos brigar para isso", destacou.

Veja a lista de convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG);

Laterais: Danilo (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendel (Porto) e Willian (Cruzeiro);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Lucas Moura (São Paulo), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Junior (Real Madrid).