Claudiney Batista conquistou o tri no lançamento de disco nas Paralimpíadas - Wander Roberto/CPB

Publicado 02/09/2024 09:50 | Atualizado 02/09/2024 09:51

Paris (FRA) - Claudiney Batista fez história nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O brasileiro, de 45 anos, se tornou tricampeão paralímpico após conquistar a medalha de ouro nesta segunda-feira (2), no lançamento de disco, além de quebrar o próprio recorde nas Paralimpíadas com a marca de 46,86m.

Em busca da terceira medalha de ouro da carreira nas Paralimpíadas, Claudiney Batista fez uma boa série de lançamentos. Já na segunda tentativa, superou a marca 45,59m que lhe garantiu a vitória em Tóquio 2021. No quinto lançamento, atingiu 46,86m e bateu o recorde paralímpico.

Claudiney Batista disputa o lançamento do disco F56, classe para pessoas que competem em cadeira. O atleta mineiro sofreu um acidente de moto e lesionou a perna esquerda, em 2005. O ferimento se agravou no hospital e, por isso, foi submetido à amputação completa do membro.

É a quarta vez que o atleta disputa os Jogos Paralímpicos. Em Londres 2012, foi prata no lançamento do dardo F57/58. Em seguida, foi medalhista de ouro no Rio 2016, Tóquio 2021 e, agora, em Paris 2024. Ele também é tricampeão mundial do lançamento do disco F56 e duas pratas e dois bronzes em Mundiais.