Marcos Leonardo é o novo camisa 11 do Al-HilalDivulgação / Al-Hilal

Publicado 02/09/2024 16:03

Arábia Saudita - O Al-Hilal anunciou a contratação do atacante Marcos Leonardo, que estava no Benfica, de Portugal. O clube visa a manter a hegemonia no futebol árabe após temporada arrasadora e segue se reforçando. Além de selar acordo pelo brasileiro de 21 anos, o time comandado por Jorge Jesus inscreveu Neymar, que estava lesionado , e fechou com João Cancelo, ex-Manchester City