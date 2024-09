Ivana Knöll, modelo e musa da Copa do Mundo 2022 - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/09/2024 14:10

Musa da Copa do Mundo de 2022, Ivana Knöll, de 31 anos, publicou uma nova foto nas redes sociais e levou os admiradores à loucura. De biquíni e em posição sensual, a modelo croata, que também vem firmando carreira como DJ, recebeu milhares de elogios.

"Que sexy", "fantástica mulher", "muito atraente", "deusa", "uma rainha do amor", foram alguns dos comentários publicados por fãs na postagem. A modelo conta com mais de três milhões de seguidores.



Nascida na Croácia, Ivana ficou conhecida mundialmente na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando foi eleita musa da competição. Ela acompanhou a seleção do seu país na campanha do terceiro lugar obtida no torneio.