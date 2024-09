Giacomo Perini foi desclassificado da prova após ser flagrado com celular no barco - Divulgação / Federação Italiana de Canoagem

Giacomo Perini foi desclassificado da prova após ser flagrado com celular no barcoDivulgação / Federação Italiana de Canoagem

Publicado 02/09/2024 12:30 | Atualizado 02/09/2024 12:31

Paris (FRA) - O remador italiano Giacomo Perini foi desclassificado da prova do skiff simples PR1, classe para atletas que usam apenas os braços e ombros para remar, e perdeu a medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris 2024. Ele foi flagrado com celular no barco e violou a regra que não permite o uso de equipamento de comunicação.

Giacomo Perini deixou o celular dentro de uma bolsa no barco. Após a vistoria, a organização decidiu pela desclassificação do remador italiano, que violou a regra 28 e o Apêndice R2, Estatuto da regra 28. O atleta tentou se defender alegando que esqueceu o aparelho por descuido e que nunca chegou usá-lo durante a competição.

O remador chegou a mostrar o telefone ao júri com a última ligação tendo sido realizada na noite anterior para o psicólogo. A Federação Italiana de Remo chegou a tentar um recurso, que foi rejeitado. Agora, eles estão avaliando apelar para uma decisão do Conselho Executivo Mundial de Remo para tentar reverter a punição.

Com a desclassificação de Giacomo Perini, o australiano Erik Horrie herdou a medalha de bronze, com a marca de 9min23s37. O britânico Benjamin Pritchard ficou com o ouro com o tempo de 9min03s84, seguido pelo ucraniano Roman Polianskyi com 9min14s47.