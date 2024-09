Casemiro não foi bem na derrota do Manchester United diante do Liverpool - AFP

Publicado 02/09/2024 10:45 | Atualizado 02/09/2024 11:38

Manchester (ING) - Casemiro não foi bem na derrota do Manchester United diante do Liverpool por 3 a 0, neste domingo (1), no Old Trafford, pela 3ª rodada do Campeonato Inglês. O volante brasileiro falhou em dois gols dos Reds no primeiro tempo e foi substituído no intervalo.

Após o jogo, Casemiro foi duramente criticado pela imprensa inglesa. O jornal "The Sun", por exemplo, deu nota 2 para o brasileiro e definiu a atuação como "show de horrores". O técnico Erik ten Hag, no entanto, saiu em defesa do volante de 32 anos.

"Ele (Casemiro) tem mais experiência do que eu. Jogou nas duas melhores equipes do mundo. Não precisamos apontar o dedo. Isso não vai nos ajudar agora. Quando você sofre um gol, não pode apenas apontar um erro. Faz parte do futebol. Não façam disso uma coisa individual", disse.

A saída de Casemiro não mudou o cenário. O Manchester United seguiu sendo dominado, sofreu mais um gol e foi derrotado pelo Liverpool por 3 a 0. Com a derrota, os Red Devils caíram para o 14º lugar com apenas três pontos conquistados em nove disputados.