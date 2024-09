Max Verstappen é piloto da Red Bull - Mark Thompson/Getty Images/AFP

A Red Bull ligou o alerta na temporada da Fórmula 1. Atual tricampeão, Max Verstappen escancarou insatisfação com o momento atual da equipe, apontou queda do favoritismo pelos títulos do ano e criticou abertamente o carro RB20, que não vem mantendo o desempenho da última campanha.

Com os últimos resultados, Verstappen, que ainda tem boa gordura com 62 pontos de vantagem na liderança para Lando Norris, vê o piloto do McLaren encostar a cada etapa. A equipe britânica colocou Oscar Piastri e Lando Norris no GP da Itália.

"Tínhamos um ótimo carro no ano passado. Era o carro mais dominante de todos os tempos, e basicamente o transformamos em um monstro, então temos que dar a volta por cima", disse Max Verstappen.

"No momento, ambos os campeonatos (de pilotos e construtores) não são realistas. Eu disse muito e agora cabe à equipe fazer muitas mudanças no carro, porque basicamente passamos de um carro muito dominante para um carro incontrolável no espaço de seis a oito meses. Então, isso é muito estranho para mim e precisamos realmente virar o carro de cabeça para baixo", completou.

O calendário da Fórmula 1 retorna no dia 15 de setembro com o GP do Azerbaijão, etapa válida como a 17ª desta temporada.