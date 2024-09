Carol Santiago celebra medalha de ouro na Paralimpíada de Paris - Ale Cabral / CPB

Carol Santiago celebra medalha de ouro na Paralimpíada de Paris

Publicado 02/09/2024 16:31

Paris - Carolina Santiago se tornou a maior medalhista de ouro do Brasil na história das Paralimpíadas nesta segunda-feira (2). A nadadora conquistou o lugar mais alto do pódio nos 50m livre da classe S13 em Paris. Ela terminou a prova com o tempo de 26s75, na frente da americana Gia Pergoline (27s51) e da italiana Carlotta Gilli (27s60).

"Essa é minha prova paralímpica, estava bem preparada. Ainda bem, porque eu fiquei muito nervosa antes de entrar aqui. Eu só queria fazer minha melhor natação, e acho que poucas vezes nadei tão bem assim", declarou Carol após a conquista.

A brasileira venceu na classe S13, para as atletas que tem um grau menor de deficiência visual do que ela, que costuma competir na S12. Em Paralimpíadas não há 50m livre na classe S12. Sendo assim, precisou disputar com nadadoras que têm visão melhor que a sua e saiu vitoriosa.

Em Tóquio, Carol Santiago conquistou três medalhas de ouro: 50m e 100m livre, além dos 100m peito. Agora, em Paris, venceu os 100m costas e os 50m livre. Vale ressaltar que ela ainda disputará os 200m medley, os 100m livre e os 100m peito nos próximos dias.