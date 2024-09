Na decisão, Alexandre Galgani terminou com 254,2 pontos - Marcio Rodrigues / CPB

Paris - Alexandre Galgani fez história pelo Brasil nas Paralimpíadas de Paris 2024. Na manhã deste domingo (1), ele conquistou a prata na carabina de ar deitado 10m SH2 misto, a primeira medalha brasileira no tiro esportivo em Jogos Paralímpicos.

Na decisão, o atleta de 41 anos terminou com 254,2 pontos, atrás do francês Tanguy de la Forest, que somou 255,4 e ficou com o ouro. A japonesa Mika Mizuta conquistou o bronze, com 232,1. No tiro esportivo, homens e mulheres disputam juntos.



A categoria SH2 é para atiradores de carabina que não possuem habilidade para suportar o peso da arma com os braços e precisam de um suporte.

Alexandre Galgani confirmou a alta expectativa depois de sua participação nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, no ano passado, quando ganhou duas medalhas: prata na categoria rifle 10m e ouro na carabina 50m, batendo o recorde Parapan-Americano na final e garantindo a vaga para Paris.

O brasileiro ainda conquistou o bronze no Mundial de Tiro Esportivo de Lima, em 2023, na Carabina de Ar 10m, posição em pé.