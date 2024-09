Apresentação de Guerrero lotou o estádio do Alianza Lima no domingo - Divulgação / Alianza Lima

Apresentação de Guerrero lotou o estádio do Alianza Lima no domingo Divulgação / Alianza Lima

Publicado 02/09/2024 16:21

Paolo Guerrero está de volta ao Alianza Lima. Aos 40 anos, o centroavante com passagem pelo . Aos 40 anos, o centroavante com passagem pelo Flamengo foi anunciado no domingo (1) pelo clube onde começou a carreira. Ele se emocionou na apresentação que contou com milhares de torcedores que lotaram o estádio Alejandro Villanueva de Matute.





Guerrero retorna após 22 anos e estreará como profissional do Alianza Lima, já que saiu ainda nas categorias de base, contratado pelo Bayern de Munique. Ele entrou no gramado com o amigo desde a base e ex-jogador Jefferson Farfán.



"Momentos de emoção que trazem lembranças. Todas essas coisas estavam vindo à minha cabeça. Para mim é um sonho, um orgulho. Meu maior objetivo é ser campeão.

Segundo clube no Peru



Apesar de estar em fim de carreira, o atacante ídolo do país só jogou profissionalmente no Peru em 2024, quando acertou com o César Vallejo. Entretanto, disputou apenas nove partidas e fez três gols.



Sem atuar pelo ex-clube desde 30 de abril, Guerrero teve dificuldade para ser liberado. A imprensa peruana informou que o César Vallejo pedia cerca de 400 mil de dólares (aproximadamente R$ 2,2 milhões) para aceitar a rescisão de contrato.



Tanto que a situação foi resolvida no fim da janela de transferências e o Alianza Lima precisou correr contra o tempo para regularizar o reforço.



Guerrero desde que saiu do Brasil



Com passagens por Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí, o atacante de 40 anos vai para o quarto clube desde que deixou o Brasil, em 2022, quando completou 10 anos no país.



Em 2023, atuou por Racing, da Argentina, e LDU, do Equador. E agora deixou o César Vallejo e acertou com o Alianza.