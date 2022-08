Willian revelou nome ideal para ser o centroavante do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Willian revelou nome ideal para ser o centroavante do CorinthiansRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 12/08/2022 15:57

O meia Willian assinou nesta sexta-feira (12) a rescisão contratual com o Corinthians e revelou o motivo que o fez deixar o clube no qual se profissionalizou. Em entrevista para a Rede Globo, o jogador afirmou que as ameaças contra ele e sua família foram rotina em sua passagem pelo clube.

"Os motivos da minha saída são as ameaças que sofri, principalmente minha família. As ameaças nunca pararam. Sempre que o Corinthians perdia e se às vezes eu não estava bem no jogo, minha família recebia ameaça, xingamentos nas redes sociais. Minha esposa, minhas filhas, depois de um tempo começaram também atacar meu pai, minha irmã", revelou Willian, que continuou.

"Quando voltei ao Brasil, voltei com muita vontade de jogar pelo Corinthians, sabia da pressão, da cobrança, das críticas que iria receber, mas não vim ao Brasil para ser ameaçado, para ter minha família ameaçada a cada jogo que perdia ou se eu não fizesse um bom jogo. Esse é o principal motivo. Sei que não são todos os torcedores, sei que é a minoria, mas ela acaba causando um impacto muito grande e um dano mental, principalmente nas minhas filhas. Emocionalmente isso afeta bastante", desabafou.

Willian foi contratado pelo Corinthians em setembro do ano passado. Foram 45 jogos, apenas um gol e diversos problemas físicos que prejudicaram bastante o seu rendimento. A saída do jogador já estava se desenhando desde a semana passada, quando o meia comunicou à diretoria o desejo de retornar ao futebol europeu. Willian negou qualquer tipo de desentendimento com o técnico Vitor Pereira.

"Não tive nenhum problema com o treinador. Não tive problema com ninguém do clube na verdade, sempre fui tratado com muito respeito e muito carinho dentro do clube, tanto pelos funcionários quanto pelos jogadores, pelo Duilio, pelo Alessandro, o Roberto de Andrade, todos. A comissão técnica ali também, não tive problema com nenhum".

O destino provável de Willian deve ser a Inglaterra, país que brilhou jogando por Chelsea e Arsenal, ambos de Londres. O Fulham, clube de Andreas Pereira, ex-Flamengo, demonstrou interesse na contratação do meia, que despistou.

"Não tenho clube ainda. Eu vou decidir lá. Vou viajar com a família e lá eu vou decidir com calma, com a cabeça tranquila, ver qual vai ser a melhor opção pra mim e pra minha família também".