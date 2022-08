Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - AFP

Publicado 12/08/2022 15:01

A menos de 20 dias para fechar a janela de transferências, Cristiano Ronaldo abriu mão de disputar a Liga dos Campeões por outro clube e aceitou permanecer no Manchester United, de acordo com o jornal esportivo "As". Isso porque o jogador não recebeu propostas para deixar a Inglaterra e está nos planos do treinador Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo entende que irá viver uma temporada complicada e com poucas chances de disputar o título da Premier League. No entanto, o técnico do United conta com o atacante e cogita iniciar o duelo contra o Brentford, neste sábado, com ele entre os titulares. Além disso, CR7 está focado para chegar em forma em sua última Copa do Mundo, que iniciará daqui a 100 dias, no Catar.

Com contrato até 2023 com o Manchester United, o atacante português pode deixar a equipe sem custos no próximo ano. Cristiano Ronaldo estará com 38 anos, mas poderá despertar o interesse de algum clube sabendo que o jogador chegaria de graça.