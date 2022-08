Neymar - AFP

Publicado 12/08/2022 13:30 | Atualizado 12/08/2022 13:34

Rio - Após viver uma temporada ruim pelo PSG, Neymar teve seu nome colocado na lista de transferências. Tudo mudou quando Christophe Galtier chegou ao clube francês e disse querer contar com o brasileiro. De acordo com Tite, treinador da seleção brasileira, o esquema de Mauricio Pochettino prejudicava o camisa 10.

"O que eu via um pouquinho era que Neymar voltar como oitavo para marcar toda hora, retirava dele a capacidade criativa na hora de estar com a bola. Isso é um diagnóstico meu na equipe anterior, na fase anterior. Então, sobrecarregava muito a recomposição defensiva toda hora por ser Neymar. Daqui a pouco, modificar, estruturar de outra forma... No Paris Saint-Germain, na temporada anterior, com Pochettino", disse em entrevista à ESPN.

O treinador também elogiou o posicionamento de Neymar com o novo técnico do PSG. Segundo ele, agora, o brasileiro irá conseguir render mais que na última temporada.



"Agora (com Galtier) a engrenagem com linha de cinco, ela está estruturando melhor para potencializar esse senso criativo desses jogadores, inclusive Neymar", afirmou.