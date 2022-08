Hebert Conceição ficou com o ouro no boxe - AFP

Publicado 12/08/2022 13:25

Rio - O dia 7 de agosto de 2021 entrou para a história do boxe brasileiro. Foi nesta data que o baiano Hebert Conceição conquistou o segundo ouro olímpico da história da modalidade, vencendo ucraniano Oleksandr Khyzhniak. Pouco mais de um ano após o pódio, o brasileiro inicia neste sábado, dia 13, na cidade de Tashkent, no Uzbequistão, a sua caminhada no boxe profissional. O brasileiro estreia diante do nicaraguense Danny Mendoza, com transmissão exclusiva do Combate, a partir das 14h40.



Hebert segue a mesma trajetória traçada pelo também baiano e campeão olímpico Robson Conceição. Ouro nos Jogos do Rio, em 2016, Robson migrou para o boxe profissional poucos meses após a conquista olímpica. Na modalidade profissional, venceu na estreia o americano Clay Burns e até o momento possui no cartel 13 lutas sem nenhuma derrota.