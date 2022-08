Presidente da Fifa, Gianni Infantino - Cyril NDEGEYA / AFP

Presidente da Fifa, Gianni InfantinoCyril NDEGEYA / AFP

Publicado 12/08/2022 13:00 | Atualizado 12/08/2022 13:12

Faltando 100 dias para o início da Copa do Mundo do Catar, a Fifa anunciou nesta sexta-feira que 2,4 milhões de ingressos já foram vendidos. A competição começará com o duelo entre o país anfitrião e o Equador, no dia 20 de novembro, e terá bilhetes à venda até a próxima terça-feira. Os valores variam entre R$ 362 e R$ 1.160, para a categoria 3 em jogos da fase de grupo, e podem chegar a R$ 8.470 para a categoria 1, na grande final da competição.

Por conta dos exatos 100 dias do início do torneio, a Fifa e o Comitê Organizador vêm fazendo ativações na cidade de Doha com sorteios de brindes, jogos interativos e outras atividades para fãs. A plataforma digital de vídeos da Fifa também lançou uma série com 100 grandes momentos da Copa do Mundo e, irá divulgar um novo vídeo até o início do Mundial.

O secretário-geral do Comitê Organizador, Hassan Al Thawadi, disse que o marco dos 100 dias faz o Catar olhar para trás e relembrar o processo de obras que tomou conta do país desde que foi escolhido pela Fifa, em 2010. Ele afirmou que a Copa do Mundo foi um catalisador no processo de desenvolvimento nacional, o Qatar Vision 2030.

"É fantástico pensar que no começo dessa jornada nós tínhamos simplesmente uma visão e ideias, e agora temos infraestrutura e sedes ao redor do país, usadas todos os dias. Vemos o legado dessa Copa do Mundo fazendo diferença na vida das pessoas antes do pontapé inicial", disse Al Thawadi.