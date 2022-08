Com a renovação, Caio Henrique se afastou de rumores que deixaria a França - Foto: Divulgação/Monaco

Com a renovação, Caio Henrique se afastou de rumores que deixaria a FrançaFoto: Divulgação/Monaco

Publicado 12/08/2022 10:17

Rio - Caio Henrique, ex-jogador do Fluminense, acertou sua renovação de contrato com o Monaco até 2027. Com isso, o lateral-esquerdo que chegou a ser especulado no Barcelona espanta os rumores sobre uma possível saída da França.

"Renovar com o Monaco e continuar minha carreira no clube é uma grande alegria para mim. Desde a minha chegada, tive a oportunidade de me expressar e desenvolver minhas qualidades", disse o atleta.



Paul Mitchell, diretor esportivo do clube francês, também se mostrou empolgado com a renovação de contrato do atleta por mais dois anos, uma vez que o vínculo anterior de Caio Henrique acabava em 2025.

"Desde que chegou no clube, Caio tem demonstrado um espírito exemplar. A sua mentalidade e suas qualidades como jogador fizeram dele uma peça importante no nosso plantel. Estamos muito satisfeitos que fique no longo prazo com o Monaco."



Na última temporada, o camisa 12 conseguiu ser um dos destaques do elenco. Em 49 partidas disputadas com a equipe monegasca, o atleta contribuiu com dois gols e 13 assistências para os companheiros.