Streamer conseguiu transformar R$ 100 em mais de R$ 1 milhão em jogo onlineReprodução/Youtube ReiDoProfit

Publicado 11/08/2022 20:05

Rio - O streamer Júnior Lins conseguiu bater um recorde impressionante em um jogo online. Durante uma livestream realizada na quarta-feira passada (10), o brasileiro estava apostando no game "Coba Slot" e conseguiu fazer com que uma aposta de R$ 100 se tornasse em um pouco mais de R$ 1 milhão. O vídeo do momento foi compartilhado pelo Youtuber Saullo, que também estava em livestream durante o feito.

Veja o vídeo:

A aposta feita pelo influenciador acabou atingindo diversos bônus multiplicadores, fazendo com que os R$ 100 apostados se tornassem R$ 1.167.167,50. Visivelmente emocionado, o streamer, que mora na Flórida (EUA), comemorou demais o feito com amigos e fãs. No momento, mais de mil pessoas acompanhavam a livestream.