Técnico Vahid Halihodzic estava no comando da seleção marroquina há três anos - Foto: AFP

Técnico Vahid Halihodzic estava no comando da seleção marroquina há três anosFoto: AFP

Publicado 11/08/2022 16:05

A seleção do Marrocos demitiu o treinador Vahid Halihodzic faltando apenas três meses para a Copa do Mundo 2022 no Catar. Em comunicado oficial, a federação justificou que a decisão foi tomada devido a "diferenças de opiniões".

"Diante das visões divergentes entre a federação marroquina e o técnico Vahid Halilhodzic sobre a melhor maneira de preparar a seleção para a Copa do Mundo, os dois lados decidiram se separar consensualmente", diz o anúncio oficial.

A demissão de Vahid não causa surpresa ao ser considerado seu histórico. O bósnio já foi demitido da Seleção da Costa do Marfim às vésperas da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Seu comportamento também já foi apontado como razão de sua saída da seleção japonesa após a classificação para a Copa da Rússia, em 2018.

Halihodzic comandava o Marrocos desde agosto de 2019 e teve um aproveitamento de 20 vitórias e apenas três derrotas em 30 partidas. Sob o comando do bósnio, a seleção marroquina se classificou nas Eliminatórias para Copa e garantiu vaga na Copa Africana das Nações deste ano.

O período ruim iniciou quando o Marrocos caiu nas quartas de final da competição continental para o Egito. O treinador ainda possuía problemas com jogadores e deixava de fora da convocação Ziyech, do Chelsea, e Mazraoui, do Bayern de Munique.