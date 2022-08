Classificação do São Paulo foi definida nos pênaltis - Rubens Chiri/São Paulo

Publicado 11/08/2022 15:02 | Atualizado 11/08/2022 15:32

Os ânimos estiveram absolutamente a flor da pele na última quarta-feira (10), na Arena Castelão, até mesmo depois da partida onde, nas penalidades, o Ceará acabou eliminado pelo São Paulo da Sul-Americana.

Não à toa, quando o meia-atacante Vina estava a caminho dos vestiários, uma crítica vinda das arquibancadas gerou reação bastante intempestiva do camisa 29 do Vozão onde uma briga esteve próxima de ser iniciada.

Após ouvir um dos torcedores próximos ao túnel "pedir" para que ele aprendesse a bater pênalti, imediatamente o jogador se voltou para o alvo da crítica e tentou ir em sua direção, sendo contido por seguranças que estavam próximos.



Com a queda no torneio continental, o Alvinegro de Porangabussu concentra suas forças no restante da temporada 2022 exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Competição essa onde, ocupando a 14ª posição com 25 pontos, tem um complexo desafio no próximo domingo (14) ao realizar o Clássico-Rei, diante do Fortaleza.