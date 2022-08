Bola de Ouro da France Football - GABRIEL BOUYS/AFP

Publicado 12/08/2022 15:50 | Atualizado 12/08/2022 15:58

Rio - A revista France Football divulgou, nesta sexta-feira (12), os indicados ao prêmio da Bola de Ouro de 2022. Entre os nomeados, estão alguns jogadores brasileiros como Vinicius Júnior e Casemiro, do Real Madrid, e Fabinho, do Liverpool. Além deles, outros atletas que se destacaram no último ano também apareceram na lista, como Benzema, do Real Madrid, Lewandowski, do Barcelona, Cristiano Ronaldo, do Manchester United e Phil Foden, do Manchester City.

Pela primeira vez desde 2006, o argentino Lionel Messi não concorrerá ao prêmio. O atacante do Paris Saint-Germain é o maior vencedor história, com sete troféus conquistados. Companheiro de Messi, Neymar também não concorrerá ao prêmio.

A revista francesa também divulgou as nomeadas para a Bola de Ouro do futebol feminino. No entanto, nenhuma jogadora brasileira apareceu na lista. Vale lembrar que a maior vencedora brasileira do prêmio é a atacante Marta, que hoje defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos. A Rainha já garantiu o troféu em seis oportunidades.

A premiação da Bola de Ouro da France Football será no dia 17 de outubro, no Teatro de Châtelet, em Paris.

Confira a lista dos nomeados para o prêmio da Bola de Ouro:

- Thibaut Courtois (Real Madrid)

- Rafael Leão (Milan)

- Christopher Nkunku (Red Bull Leipzig)

- Mohamed Salah (Liverpool)

- Joshua Kimmich (Bayern Munique)

- Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

- Vinícius Júnior (Real Madrid)

- Bernardo Silva (Manchester City)

- Luis Díaz (Liverpool)

- Robert Lewandowski (Barcelona)

- Riyad Mahrez (Manchester City)

- Casemiro (Real Madrid)

- Heung-Min Son (Tottenham)

- Fabinho (Liverpool)

- Karim Benzema (Real Madrid)

- Mike Maignan (Milan)

- Harry Kane (Tottenham)

- Darwin Núñez (Liverpool)

- Phil Foden (Manchester City)

- Sadio Mané (Bayern Munique)

- Sébastien Haller (Borussia Dortmund)

- Luka Modric (Real Madrid)

- Antonio Rüdiger (Real Madrid)

- Cristiano Ronaldo (Manchester United)

- Kevin De Bruyne (Manchester City)

- Dusan Vlahovic (Juventus)

- Virgil van Dijk (Liverpool)

- João Cancelo (Manchester City)

- Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

- Erling Haaland (Manchester City)