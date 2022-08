Felipe Garcia, goleiro da Tombense - Victor Souza/Tombense

Felipe Garcia, goleiro da TombenseVictor Souza/Tombense

Publicado 12/08/2022 15:57

Rio - O Tombense tem feito uma campanha que vem chamando a atenção no Campeonato Brasileiro da Série B. Pela primeira vez disputando a competição nacional, a equipe de Tombos tem brigado por uma vaga no G4 do certame. O Gavião Carcará ocupa a sexta colocação, com 33 pontos. Um dos destaques da equipe até aqui, o goleiro Felipe Garcia, falou sobre a campanha que a equipe tem feito.

“Graças a Deus e ao trabalho duro, a nossa equipe fez um bom primeiro turno e nos mantivemos na parte de cima da tabela. A gente vem fazendo jogos intensos e bem concentrados, mas procuramos pensar a cada jogo e a cada treino sem ficar prevendo o futuro. O pensamento do time é dar o máximo em cada desafio para que, no final, consigamos fazer uma campanha boa como estamos fazendo. Então, o foco agora é o próximo jogo contra o Vasco, que será muito difícil para a gente. Focaremos em continuar essa boa campanha para, se Deus quiser, conseguir alcançar os nossos objetivos dentro da competição”, disse.

Nesse início de returno, o Tombense tem enfrentando equipes que também estão brigando pelo acesso para a elite do futebol brasileiro. No próximo sábado (13), o Tombense visita o Vasco, em partida válida pela 24ª rodada. Felipe Garcia projetou a partida contra o Vasco.

“Sabemos que o próximo jogo contra o Vasco vai ser muito difícil. O Vasco é uma equipe muito qualificada, está no G4 buscando o acesso e estará com o estádio lotado. Porém, a nossa equipe realizou uma boa semana de trabalho, descansamos e treinamos bem para podermos fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo dentro da partida. Então, estamos bem preparados e concentrados, pois será um duelo que nos exige bastante concentração para que possamos fazer um grande jogo e alcançar a nossa meta”, concluiu.