Arrascaeta no treino do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/08/2022 15:33

Rio - Rivaldo, ex-jogador pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, afirmou que o uruguaio De Arrascaeta, do Flamengo, seria peça certa para a equipe canarinha se tivesse nascido no Brasil. O ídolo brasileiro avaliou que o craque uruguaio é um dos principais meias que atua no futebol brasileiro.

"É um grande jogador e eu até diria que ele poderia jogar facilmente na Seleção Brasileira se tivesse nascido em nosso país, pois hoje não tem muitos jogadores no mundo com suas características. Ele tanto pode fazer gol como assistir seus companheiros, e qualquer treinador gostaria de contar com ele em seu time", afirmou Rivaldo, em entrevista ao site da Betfair.



O ex-jogador falou ainda da confiança que o uruguaio passa para seus companheiros de equipe e a qualidade nas jogadas mais decisivas.



"Arrascaeta está jogando muito bem numa posição onde hoje poucos jogadores atuam como ele. Ele faz a diferença dentro de campo com seus passes e gols, muitas vezes surpreendendo os oponentes pela extrema qualidade que possui", disse e completou:



"Quando a bola cai no seu pé parece que tudo fica mais fácil para o Flamengo, dá para entender que o time fica mais confiante com ele dentro de campo, pois sabe que em qualquer momento da partida ele pode fazer a diferença a seu favor", completou.