Michael - Divulgação/Al-Hilal

MichaelDivulgação/Al-Hilal

Publicado 12/08/2022 15:29

Rio - Após a saída de Willian, que irá voltar ao futebol inglês, o Corinthians já definiu um alvo para substituído. O atacante Michael, que defendeu o Flamengo, está na mira do clube paulista. As informações são do portal "globoesporte.com".

Apesar do desejo corintiano, a contratação não deverá ser fácil. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, desembolsou cerca de R$ 45,5 milhões. Além disso, de acordo com informações do jornalista André Hernan, o Botafogo chegou a oferecer 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,24 milhões, na cotação atual), por 50% dos direitos do atacante. No entanto, o Al-Hilal recusou a proposta.

Michael já deixou claro que tem interesse de voltar ao Brasil. Ele, inclusive, disse que daria prioridade ao Flamengo. No entanto, o Rubro-Negro não manifestou o interesse de fazer uma proposta.