Everton Cardoso passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo - Divulgação/Ponte Preta

Publicado 14/08/2022 19:25

Rio - O atacante Everton, da Ponte Preta, passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, neste domingo (14), por conta de uma lesão sofrida no duelo com o Brusque, na última sexta-feira (12). O jogador, que se destacou quando defendeu o Flamengo, teve uma lesão ligamentar, e deve retornar aos gramados apenas no ano que vem.

"A cirurgia saiu conforme o planejado. Não foi encontrada nenhuma lesão adicional, além daquelas que havíamos diagnosticados com os exames. Abordamos a fratura e a lesão ligamentar do tornozelo esquerdo e agora é iniciar o processo de reabilitação", destacou Felipe Abreu, coordenador do departamento médico da Ponte Preta.

Evandro Silva, pai do jogador, também comentou sobre a cirurgia, e disse que, pela operação ter sido um sucesso, poderá ter um dia dos pais mais tranquilo.

"A cirurgia foi um sucesso. O doutor disse que ele vai voltar muito bem, que o pé ficará zerado. Foi um alívio para toda a família. Diante do susto que levamos, com essa positividade passada pelo doutor, vamos poder ter um Dia dos Pais mais tranquilo", comentou.

Antes da cirurgia, Everton se pronunciou nas redes sociais, e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu dos torcedores.

"Agradeço a todos pelas mensagens de apoio e carinho. Estou bem, agora fazer a cirurgia e voltar mais forte ainda", disse.

Com passagens por clubes como Flamengo, Botafogo, São Paulo e Cuiabá, Everton foi o principal reforço da ponte preta nesta janela de transferências. O jogador, que pertence ao Grêmio, está emprestado para a Macaca até o final do ano, quando acaba seu vínculo com o Tricolor Gaúcho. Com isto, existe a possibilidade do atacante se transferir, em definitivo, para o clube alvinegro, sem custos.