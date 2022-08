Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 14/08/2022 16:30

Rio - Com desejo de deixar o Manchester United, Cristiano Ronaldo foi oferecido a alguns clubes europeus. PSG, Chelsea e Barcelona são alguns que rejeitaram o português. No entanto, de acordo com informações do jornal italiano "Il Corriere dello Sport", o Milan e a Inter de Milão também teriam recusado a contratação do craque.

No caso dos italianos, o motivo não seria técnico. O problema teria sido salarial. Cristiano Ronaldo receberia em torno de 45 milhões de euros (cerca de R$ 234,44) milhões brutos sem a possibilidade de aproveitar as vantagens fiscais. Por isso, os clubes tiveram de dizer não ao craque.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, teria interesse de deixar o clube inglês para disputar a Liga dos Campeões. Nesta temporada, o Manchester United não conseguiu se classificar para o torneio.