Gustavo Morínigo foi demitido do Coritiba - Divulgação/Coritiba

Gustavo Morínigo foi demitido do CoritibaDivulgação/Coritiba

Publicado 14/08/2022 16:00 | Atualizado 14/08/2022 16:00

Rio - Após a derrota para o Atlético-MG, na manhã deste domingo (14), o Coritiba anunciou a demissão do técnico Gustavo Morínigo. O presidente do clube, Juarez Moraes e Silva, anunciou, ainda, que o diretor esportivo René Simões também deixou o clube, além de outros três profissionais que trabalhavam diretamente no Departamento de Futebol.

"A gente encerra um ciclo importante e inicia outro. Decidimos após refletir nas últimas semanas. Queria dizer para a torcida que temos muita confiança de que vamos cumprir o objetivo (de não cair)", disse o presidente do clube.

O Coritiba Foot Ball Club informa que o técnico Gustavo Morínigo, sua comissão técnica e o head esportivo René Simões deixam o clube. Saiba mais: https://t.co/AXtkpEgqeP pic.twitter.com/zegFSywqPJ — Coritiba (@Coritiba) August 14, 2022

Gustavo Morínigo era o terceiro técnico mais longevo do Campeonato Brasileiro. O paraguaio, que foi contratado em janeiro de 2021, perdia apenas para Maurício Barbieri, que está no Red Bull Bragantino desde setembro de 2020, e Abel Ferreira, contratado pelo Palmeiras em outubro de 2020.

Na zona de rebaixamento, o Coritiba tem um importante duelo na próxima rodada. O Coxa-Branca viajará ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, no sábado (20), às 19h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.