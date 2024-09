Estevão foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/09/2024 13:49

Rio - Estêvão vive um momento especial. O jogador, de 17 anos, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, mas tem encarado a experiência com seriedade e também uma dose de diversão. O atacante admitiu o frio na barriga ao encontrar ídolos como o craque Vini Jr, do Real Madrid, da Espanha, e favorito para conquistar a Bola de Ouro neste ano.

"Me encontrei com eles na hora do almoço e o cara que me deu mais nervosismo foi o Vini. Por tudo o que ele representa, pelo que faz no Real Madrid. Para mim, é o melhor do mundo. Não só com ele (sentiu o frio na barriga), mas com todos. São caras que vejo jogando a Liga dos Campeões, dá um friozinho na barriga, mas espero aprender bastante", disse.

Artilheiro do Palmeiras no Brasileirão com oito gols, Estêvão tem números semelhantes de Neymar com a mesma idade. Considerado uma promessa do futebol brasileiro, o jovem atacante revelou que o craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, também é um ídolo e que é uma inspiração.

"Para ser bem sincero, cada dia que passa eu sou mais fã dele. Jogar no Brasil não é fácil, é muita pressão, críticas e torcida. Admiro a forma que ele lida com isso, o que é muito importante. Fico feliz por tê-lo como inspiração. É um cara que cresci vendo jogar na Seleção e espero um dia jogar com ele também", afirmou.

O Brasil enfrenta o Equador, na sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Depois, encara o Paraguai, em Assunção, no dia 10. Será a primeira janela da competição sob o comando do técnico Dorival Júnior.