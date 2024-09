Luan Peres em treino do Fenerbahçe - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 03/09/2024 15:56 | Atualizado 03/09/2024 16:05

São Paulo - Nesta terça-feira, 3, o Santos oficializou a chegada de Luan Peres, que também estava na mira do Vasco . O zagueiro estava no Fenerbahçe, da Turquia, e assinou contrato com o Peixe válido até dezembro de 2027.

Há uma semana, o Executivo de Futebol do Cruz-Maltino, Marcelo Sant'Ana, fez elogios ao atleta em entrevista à TNT Sports: "Olha, o Vasco tem interesse em trazer jogador bom. Então, o Luan é um jogador de qualidade, que já teve boas passagens no futebol brasileiro e no europeu, até que teve a infelicidade da lesão".



O Gigante da Colina chegou a fazer uma proposta de empréstimo ao clube turco pelo defensor . Entretanto, havia concorrência, e Luan Peres se transferiu para o Santos. Ele jogou pelo Peixe entre 2019 e 2021.

Busca por zagueiro

O setor era uma das prioridades do Vasco nesta última janela de transferências. O Cruz-Maltino ficou perto de trazer Ian Glavinovich, Newell's Old Boys, mas não foi possível fechar a contratação a tempo.

Os dois clubes chegaram a um acordo na reta final do dia pela contratação por empréstimo do zagueiro. Desde então, o Vasco correu com as burocracias para oficializá-lo como reforço. Porém, de acordo com o clube carioca, a documentação por parte dos argentinos não foi enviada a tempo.

Já o Newell's alega que não houve demora no envio das documentações e que a contratação melou porque o Gigante da Colina deixou de enviar o "contrato de gastos" antes do prazo. A janela de transferências para o Brasil fechou na última segunda-feira (2) antes que o clube desse entrada na sua inscrição.

Sem Ian Glavinovich, o Cruz-Maltino buscará outro nome para o setor. A partir de agora, no entanto, só poderá selar a chegada de atletas que estão sem contrato.