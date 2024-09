As competições acontecem na Praia de Botafogo - Celio Jr

As competições acontecem na Praia de BotafogoCelio Jr

Publicado 03/09/2024 15:39 | Atualizado 03/09/2024 15:40

O Rio de Janeiro é o palco do primeiro Campeonato Mundial Universitário de Praia, que tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria estadual de Esporte e Lazer. Nesta segunda-feira, 2, a Praia de Botafogo, na zona sul, recebeu a cerimônia de abertura do torneio.

A celebração contou com representantes de 34 países. Ela começou com o desfile das delegações, seguido por uma apresentação da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, que trouxe a energia e o ritmo brasileiros para o evento para receber as delegações estrangeiras.



"A realização do primeiro Campeonato Mundial Universitário de Praia no Rio de Janeiro é um marco histórico que reforça nosso compromisso em promover o desporto escolar e universitário. O apoio do Governo do Estado tem sido crucial para consolidar o Rio como um centro de grandes eventos esportivos, que não apenas destacam nosso estado no cenário internacional, mas também proporcionam oportunidades de desenvolvimento e integração para os jovens atletas de todo o mundo", afirmou o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.



Os confrontos do FISU World University Beach Sports terão início já nesta terça-feira, 3, com modalidades como beach hand, beach soccer e beach volley. Todas acontecem na Praia de Botafogo, a partir das 9h. A FISU TV e o canal no YouTube da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) transmitem as competições ao vivo.



"Aproveitem a chance de mostrar suas habilidades, conhecer uns aos outros e ganhar uma experiência valiosa. Desejo a todos o melhor", afirmou Ali Massari Al Dhaheri, integrante do Comitê Executivo da Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU).



Além do Brasil, o campeonato reúne equipes de países como Alemanha, Austrália, Canadá, França, Japão, entre outros.



"Estamos felizes em receber participantes de quatro continentes para vivenciar este evento histórico, em frente a dois cartões postais do Brasil: o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor", afirmou o presidente do comitê organizador e primeiro vice-presidente da FISU, Luciano Cabral.



O FISU World University Beach Sports é organizado pela Federação Internacional de Esporte Universitário (FISU) em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). Além disso, conta com o patrocínio de empresas como Tropical Brasil, Arcor e Baly, além do apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro.



Serviço

- Evento: FISU World University Beach Sports

- Data: 2 a 8 de setembro

- Local: Praia de Botafogo, Rio de Janeiro

- Transmissão: FISU TV e YouTube da CBDU