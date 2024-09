Alex Telles disputou a Copa do Mundo de 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/09/2024 14:13

Rio - O futebol carioca ganhou mais um nome com experiência em Copa do Mundo. O Botafogo acertou nesta última segunda-feira (2) a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles , que rescindiu com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Com isso, os clubes do Rio de Janeiro acumulam jogadores que disputaram os últimos dois Mundiais.

O Flamengo é o clube com mais remanescentes das últimas duas Copas do Mundo. Além do técnico Tite, o Rubro-Negro conta com o centroavante Pedro e o lateral-esquerdo Alex Sandro, que estiveram na lista do Brasil em 2022. O quarteto uruguaio formado por Varela, Viña, Arrascaeta e De La Cruz também disputou a Copa do Catar há dois anos.

Já o Fluminense possui mais representantes da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. O zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, é o único dos nomes que disputou os dois Mundiais. Além do camisa 3, o Tricolor ainda conta com o lateral-esquerdo Marcelo e o meia Renato Augusto, que estiveram presentes na Rússia em 2018.

O Botafogo, por sua vez, é o único que conta com um campeão mundial no elenco. O meia Thiago Almada defendeu a Argentina na campanha do tricampeonato em 2022, no Catar. O jogador, no entanto, atuou por apenas seis minutos na vitória por 2 a 0 sobre a Polônia, na última rodada da fase de grupos. Além dele, o lateral-esquerdo Alex Telles esteve na lista da seleção brasileira há dois anos.

Por fim, o Vasco conta apenas com o meia Philippe Coutinho, que esteve na lista do Mundial de 2018. O meio-campista Payet chegou a ser convocado pela França para a Copa do Mundo do mesmo ano, mas foi descartado por lesão. A seleção francesa conquistou o título na Rússia, além do vice-campeonato para a Argentina no Catar.

Últimos laterais-esquerdos do Brasil jogaram no Rio

Outra curiosidade é sobre a lateral esquerda. Os últimos quatro nomes convocados para a posição em Mundiais defenderam os clubes do Rio de Janeiro nos últimos anos. Em 2018, o técnico Tite convocou Filipe Luís e Marcelo, enquanto quatro anos depois a setor foi representado por Alex Sandro e Alex Telles. Três nomes ainda seguem em atividade.

Filipe Luís foi o primeiro a retornar para o futebol brasileiro. Após o término do contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha, em 2019, o lateral-esquerdo acertou com o Flamengo, onde conquistou o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano. Ele voltou a conquistar a competição nacional em 2022 e a continental em 2022, além da Copa do Brasil (2022), Supercopa (2020 e 2021), Recopa (2020) e o Carioca (2020 e 2021).

Marcelo foi o segundo a retornar para o Brasil. Após 17 anos atuando na Europa, onde se tornou ídolo do Real Madrid, da Espanha, o lateral-esquerdo voltou para o Fluminense em 2023. Na primeira temporada com a camisa tricolor, conquistou os títulos do Carioca e Libertadores. Já em 2024, foi campeão da Recopa após a vitória sobre a LDU, do Equador, por 2 a 0. Todos os títulos foram no Maracanã.

Por fim, Alex Sandro e Alex Telles completaram a lista neste ano. Titular da seleção brasileira no ciclo do Mundial de 2022, Alex Sandro estava livre no mercado após não renovar com a Juventus, da Itália, e foi contratado pelo Flamengo para substituir Filipe Luís, que se aposentou e virou treinador da base do clube. Já Alex Telles, por sua vez, chega no Botafogo após rescindir com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.