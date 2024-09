Dorival Jr - Rafael Ribeiro/ CBF

Publicado 03/09/2024 12:47 | Atualizado 03/09/2024 12:54

Rio - O técnico Dorival Júnior foi vítima de tentativa de golpe. O treinador da seleção brasileira teve o número clonado e o criminoso pediu dinheiro aos jogadores pelo aplicativo WhatsApp. Segundo o portal "Lance", o criminoso alegou que estava arrecadando fundos em solidariedade ao Rio Grande do Sul, que foi afetado com enchentes no início deste ano.

Dorival Júnior registrou boletim de ocorrência em São Paulo, antes de embarcar para Curitiba. O treinador mobilizou a equipe pessoal nas últimas semanas para alertar as pessoas próximas sobre o golpista. Ele também apelou aos amigos para comunicar outros conhecidos sobre a tentativa de golpe.

A seleção brasileira está em Curitiba para enfrentar o Equador, na sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Será o primeiro desafio de Dorival Júnior na competição. O Brasil ainda enfrenta o Paraguai, em Assunção, no dia 10.