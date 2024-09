Pedro em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 04/09/2024 18:12 | Atualizado 04/09/2024 18:14

Paraná - No treino desta quarta-feira, 4, Pedro torceu o joelho esquerdo, deixou o gramado mancando e passará por exames para saber a gravidade do problema no local. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

O atacante se machucou no início do treino tático. Pedro, inclusive, era titular, mas deu lugar a Endrick após sofrer a torção. O Flamengo já foi notificado.

Este é o segundo problema recente do centroavante. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no dia 15 de agosto , durante a vitória do Rubro-Negro sobre o Bolívar por 2 a 0, no Maracanã, pela Libertadores. Ele se recuperou recentemente e voltou a jogar no último domingo, na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, pelo Brasileirão.

O técnico Dorival Júnior montou o time desta forma, segundo o site, sem o jogador: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Júnior e Endrick.

Agenda

O Brasil enfrentará enfrenta o Equador na sexta-feira (6), a partir das 22h, no Couto Pereira. Posteriormente, na terça (10), encara o Paraguai, em Assunção, às 21h30. A Seleção soma sete pontos e ocupa a sexta colocação das Eliminatórias.