Vini Jr é o grande favorito ao prêmio Bola de OuroDivulgação

Publicado 04/09/2024 16:11

Como esperado, Vini Jr é um dos 30 jogadores indicados para o. Grande favorito à conquista, o atacante do Real Madrid é o único representante do Brasil.

Entre os concorrentes de Vini Jr estão os companheiros Jude Bellingham, Toni Kroos e Fede Valverde. O clube espanhol é quem mais tem candidatos, seguido pelo Manchester City, com três (Haaland, Phil Foden e Ruben Días).



Os dois clubes também estão na disputa de melhor clube do ano, com Borussia Dortmund, Girona e Bayer Leverkusen. E têm Carlo Ancelotti e Pep Guardiola em busca do troféu de melhor técnico contra Luis de la Fuente (Espanha), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Lionel Scaloni (Argentina) e Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).



A cerimônia de entrega acontece em 28 de outubro, em Paris.



Os concorrentes de Vini Jr ao Bola de Ouro



- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

- Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

- Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

- Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

- Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

- Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

- Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

- Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

- Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

- Vini JR(Real Madrid/Brasil)

- Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

- Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

- Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

- Rodri (Manchester City/Espanha)

- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

- Vitinha (PSG/Portugal)

- Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)



Savinho finalista como melhor jovem



entregue ao melhor jogador jovem da última temporada. O atacante foi destaque do Girona no Campeonato Espanhol e agora está no City.



Além de Vini Jr, há outros brasileiros que estarão presentes na cerimônia do Bola de Ouro, mas em categorias diferentes. Savinho é finalista do Troféu Kopa . O atacante foi destaque do Girona no Campeonato Espanhol e agora está no City.Por outro lado, Ederson e Alisson estão fora da disputa pelo Troféu Yashin , de melhor goleiro. A premiação costumava ter pelo menos um dos dois entre os finalistas desde que foi criada, em 2019.

