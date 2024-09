Savinho trocou o Girona, da Espanha, pelo Manchester City, da Inglaterra, na temporada 2024/25 - Divulgação / Manchester City

Savinho trocou o Girona, da Espanha, pelo Manchester City, da Inglaterra, na temporada 2024/25Divulgação / Manchester City

Publicado 04/09/2024 13:50 | Atualizado 04/09/2024 14:01

Rio - Savinho foi indicado ao prêmio da melhor jogador jovem da temporada 2023/24. A revista France Football anunciou nesta quarta-feira (4) os finalistas do Troféu Kopa, que é disputado entre jogadores de até 21 anos. O vencedor será revelado na cerimônia da Bola de Ouro, no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Na temporada 2023/24, Savinho se destacou pelo Girona, da Espanha. O brasileiro, de 20 anos, marcou 11 gols e 10 assistências em 41 jogos pelo clube espanhol. O desempenho garantiu uma vaga no elenco do Manchester City, da Inglaterra, que pertence ao mesmo grupo de donos dos espanhóis. Em três partidas com os ingleses, deu um passe para gol.

O desempenho de Savinho em 2023/24 também rendeu convocações para a seleção brasileira. O atacante foi convocado para os amistosos contra Inglaterra, Espanha, México e Estados Unidos, além de disputar a Copa América, onde marcou um gol na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos.

Na disputa pelo Troféu Kopa, Savinho terá a concorrência de Lamine Yamal, do Barcelona, que é favorito ao prêmio. O jovem, de 17 anos, foi destaque da Espanha na campanha do título da Eurocopa, além de ser titular da equipe catalã. Outros nomes de peso na disputa são Arda Güler, do Real Madrid, Alejandro Garnacho, do Manchester United, e Warren Zaïre-Emery, do PSG.

Veja os finalistas do Troféu Kopa:

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Pau Cubarsi (Barcelona)

Karim Konaté (RB Salzburg)

Arda Güler (Real Madrid)

Kobie Mainoo (Manchester United)

João Neves (Benfica e PSG)

Mathys Tel (Bayern de Munique)

Savinho (Girona e Manchester City)

Lamine Yamal (Barcelona)

Warren Zaïre-Emery (PSG)